Las trabajadoras de las 'escoletes' esperan que la mediación del Govern fuerce a las patronales a negociar el convenio

Trabajadoras de las 'escoletes' protestan a las puertas de la Conselleria de Educación y Universidades. - EUROPA PRESS

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las trabajadoras de las 'escoletes' de Baleares han confiado en que la mediación del Govern empuje a las patronales a iniciar la negociación de un convenio autonómico para el sector, una cuestión comprometida hace medio año y que todavía no se ha puesto en marcha.

De este modo se han expresado los representantes de CCOO, UGT y STEI antes de la reunión que este mediodía mantendrán con las empresas y los consellers de Educación y Universidades, Antoni Vera, y de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.

Mientras los representantes de las tres organizaciones sindicales participan en la reunión, sus compañeros se han concentrado a las puertas de la Conselleria de Educación y Universidades portando una pancarta en la que se podía leer el mensaje 'Por un convenio autonómico de educación infantil. Dignificación de la enseñanza 0-3, ¡ya!'.

La portavoz de CCOO, Pepa Ramis, ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que los sindicatos "presuponen" que la reunión servirá para que la administración autonómica realice una "mediación".

"En noviembre ya pedimos a la Conselleria de Trabajo que mediara para impulsar un acercamiento con las patronales, pero parece que hasta hoy no se ha dado el contexto adecuado", ha apuntado.

Su expectativa es poder hablar con las patronales acerca del "incumplimiento" de uno de los puntos alcanzados el pasado verano en el marco del acuerdo para las 'escoletes' externalizadas de Palma, la negociación de un convenio colectivo autonómico.

Eso, a su vez, permitirá debatir sobre temas como las ratios o las mejoras laborales y salariales de las trabajadoras de los centros de educación infantil.

"Llevamos seis meses de retraso, dado que en un primer momento las patronales pensaban que tenía que haber un convenio autonómico y después han dado marcha atrás", ha proseguido Ramis.

En una línea similar se ha expresado la representante de UGT, Azahar Tortonda, quien se ha mostrado confiada en que "haya voluntad de negociar por parte de las patronales". "El hecho de que la administración nos haya convocado nos hace pensar que tienen voluntad de mediación", ha incidido.

La parte social, ha ahondado, está "más que predispuesta" a negociar este convenio colectivo autonómico y ha deseado que las patronales "manifiesten esta misma voluntad de llegar a consensos y acuerdos".