Los trabajadores de la Fundación para la Dependencia continúan con la huelga indefinida con un seguimiento del 90%

Trabajadores de la Fundación para la Dependencia se concentran frente a la sede de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia. - EUROPA PRESS

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la Fundación para la Dependencia han continuado este jueves con la huelga indefinida, que comenzó este miércoles, y que ha contado en la segunda jornada con un seguimiento del 90 por ciento y nuevas protestas en Mallorca e Ibiza.

Los sindicatos CSIF y USAE han destacado en sendas notas de prensa la elevada participación en las concentraciones frente a los centros de trabajo, donde los empleados que cumplen servicios mínimos han hecho visible la protesta para exigir "dignidad laboral" para todo el personal de la Fundación.

Para USAE, el seguimiento de la huelga y las protestas demuestra "el hartazgo y el cansancio" de los profesionales ante una situación que califican de "insostenible".

Los trabajadores instan a la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, a adoptar las medidas oportunas para que el aumento de sueldo acordado en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) en abril de 2023 sea efectivo el próximo martes, 21 de octubre.

Precisamente, ese martes se celebra una nueva reunión en el Tamib entre las partes, en la que los sindicatos emplazan al Govern a presentar una propuesta "real" que permita resolver el conflicto.

La presidenta del Comité Intercentros de la Fundación y responsable del sector público instrumental CSIF Baleares, Marina Martínez, ha puesto en valor la labor y compromiso de los trabajadores de los servicios menos visibles.

"Entiendo que lo que llama más la atención son las residencias pero no podemos olvidar que los servicios generales, el departamento de informática y los servicios PIA, de valoración y curatela, que son las puertas de entrada al sistema y la sala de máquinas de la Fundación, que hacen que todo el sistema de apoyo y atención a la dependencia funcione", ha apuntado.

En este sentido, desde USAE han reclamado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que agilice todos los trámites necesarios para que los profesionales que trabajan en los centros dependientes de la Fundación comiencen a percibir "cuanto antes" un incremento salarial que les equipare con quienes están contratados directamente por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), que cobran entre 200 y 500 euros mensuales más, según la categoría.

Igualmente, los responsables de USAE en la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de Ibiza y Mallorca, Isabel García y Agustín Peña, han animado a todos los ciudadanos a unirse a la lucha de los trabajadores.

"No podemos consentir el deterioro actual que está sufriendo esta parcela asistencial, por ello es urgente que todos trabajemos por garantizar un futuro en el que esta prestación de servicios no desaparezca y cuente con las condiciones y profesionales adecuados", han remarcado.

Los trabajadores mantendrán las concentraciones de lunes a viernes a las 11.00 horas mientras dure la huelga indefinida. En concreto, protestan frente la Conselleria en Palma, en el Centro Base de Ibiza y en la residencia Sa Serra, entre otros.