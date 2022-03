Los trabajadores de limpieza viaria y recogida de residuos de Muro irán a la huelga indefinida a partir del 12 de marzo

La huelga ha sido convocada por la federación del Hábitat de CCOO y afecta a un total de 20 trabajadores

Los trabajadores del servicio público municipal de limpieza viaria y recogida de residuos del Municipio de Muro, pertenecientes a la empresa UTE S.U.MURO (FCC), irán a la huelga indefinida, a partir del 12 de marzo, convocada por la federación del Hábitat del sindicato CCOO y que afecta a un total de 20 trabajadores.

Según ha informado el sindicato en nota de prensa, la causa que ha motivado la huelga es que "el convenio colectivo de empresa, firmado el 14 de septiembre de 2021, debía entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2022 y a fecha de hoy aún no se aplica". Al respecto, "la empresa alega no cumplirlo porque el Ayuntamiento de Muro no autoriza el pago".

Ante este escenario, los trabajadores se reunieron en asamblea el pasado 14 de febrero, acordando ir a la huelga indefinida, a partir del próximo 12 de marzo, para exigir el cumplimiento del convenio pactado.

Las partes implicadas están, asimismo, convocadas a una reunión en el Tamib el próximo 11 de marzo, dónde, para el sindicato, "no puede haber otra solución que el cumplimiento de lo pactado", y más, añade, "tratándose de un servicio público de limpieza viaria del Municipio de Muro".

"Tanto la empresa como el Ayuntamiento tienen la obligación de cumplir el convenio para evitar la huelga indefinida, que afectaría negativamente a los habitantes de Muro por la falta de servicio de limpieza y la acumulación de basura, cuya responsabilidad sería, enteramente, de quienes no cumplen lo pactado y firmado, la empresa UTE S.U.MURO (FCC) y el Ayuntamiento", ha sentenciado CCOO Baleares.