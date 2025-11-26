Los trabajadores de Mutua Balear saldrán este jueves a la calle para reclamar mejoras salariales

Archivo - Mutua balear - EUROPA PRESS/MUTUABALEAR - Archivo

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Mutua Balear saldrán este jueves a la calle para reclamar la actualización de las tablas salariales del complemento de puesto firmadas en 2021, que afectan a una plantilla de más de 500 trabajadores en toda España.

Las secciones sindicales de UGT y CCOO han organizado dos protestas en Palma y una en Ibiza que tendrán lugar a las 11.30 horas frente a los puestos e trabajo.

Los sindicatos, ha informado UGT en un comunicado, ya han instado a la dirección de la empresa a solicitar el permiso ante el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para la renegociación de las tablas salariales correspondientes al complemento de puesto con el objetivo de "ajustarlas a la realidad actual de las funciones, responsabilidades y cargas de trabajo".

También para poder hacer un reparto "más equitativo" de dicho complemento de puesto para que sea una realidad para todo el personal.

Durante los últimos años, ha subrayado la organización sindical, las condiciones laborales y organizativas han experimentado "importantes transformaciones que no se han visto reflejadas en la estructura retributiva vigente".

En consecuencia, ha argumentado UGT, es necesario proceder a una redistribución justa y equitativa del citado complemento a fin de garantizar que las retribuciones reconozcan de forma adecuada "la especialización, la dedicación y la complejidad de cada función".

Asimismo, los dos sindicatos han considerado "imprescindible" que se lleve a cabo un reparto equitativo para todos los grupos y niveles de los trabajadores y, para conseguirlo, han instado a realizar una modificación de los factores de cálculo y puntuación.

Según sus cálculos, el reparto que se hace en la actualidad deja a 200 trabajadores sin el complemento de puesto.

UGT y CCOO han confiado en que la dirección de Mutua Balear atienda su solicitud "con la voluntad de diálogo y consenso que caracteriza las relaciones laborales" en la empresa.