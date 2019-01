Los trabajadores de Norwegian se reúnen con la empresa ante la "falta de información" por el cierre en Baleares

Publicado 31/01/2019 10:38:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Norwegian Resources ha informado este jueves que mantendrán una reunión con la Directora General de Trabajo de la empresa, Isabel Castro, para solicitarle su mediación ante la "falta de información" por el cierre del centro de trabajo en Baleares.

En un comunicado, los trabajadores han detallado que la empresa "no ha entregado" la información financiera que justifique el cierre del centro de trabajo y han añadido que "no han obtenido respuesta" a sus demandas de información hasta la fecha. Además, los trabajadores denuncian que la empresa "no ha convocado a los respresentantes legales de los trabajadores" para negociar las medidas de recolocación que se derivarían del cierre del centro.

En declaraciones a Europa Press, desde Unión Sindical Obrera (USO) -el sindicato mayoritario en el comité de empresa de Norwegian en Baleares- "sospechan" que la intención de la empresa es "apurar los plazos al máximo sin colaborar".

Así, el secretario general de USO, Rafael Bohórquez, ha confirmado la intención de Norwegian de cerrar el centro de trabajo en Baleares y ha añadido que "no se sabe" si dicho cese de actividad "será legal o no porque desde la empresa no han entregado la documentación necesaria exigida por ley".

Finalmente, el comité de empresa ha afirmado que "ante la falta de colaboración de Norwegian y la incertidumbre generada entre la plantilla", se reunirán este viernes en la conselleria de Trabajo con Castro para que "interceda ante Norwegian y se implique para que la empresa respete las normas legales" vigentes en España.