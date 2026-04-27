Los trabajos de exhumación de fosas en el cementerio de Son Servera encuentran restos óseos alrededor de los nichos

Trabajos de exhumación de fosas en el cementerio de Son Servera. - CONSELLERIA DE PRESIDENCIA

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos que trabajan en la exhumación de fosas de la Guerra Civil en el cementerio de Son Servera han localizado restos óseos en un estado de conservación "precario", en una zona excavada alrededor de los nichos.

Estos son algunos de los nuevos hallazgos que han producido en el marco del V Plan de Fosas de Baleares para encontrar los restos de las víctimas del conflicto bélico y la represión franquista posterior, según ha explicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en una nota de prensa.

La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Francesca Ramis, ha visitado este lunes las excavaciones que se llevan a cabo en el cementerio de Son Servera, para conocer de primera mano la evolución de los trabajos iniciados recientemente.

Durante la visita, se han expuesto los avances de la intervención que lleva a cabo el equipo técnico de la UTE Atics-Aranzadi, responsable de la ejecución del plan. Los trabajos se centran tanto en la zona de los nichos del cementerio, como en un área ajardinada situada en la primera terraza del recinto.

En relación con los nichos, se han abierto cuatro espacios correspondientes a la serie VI del cementerio, con el objetivo de evaluar sus características y estado de conservación.

Los primeros análisis han permitido documentar estructuras de tipo cripta, con varios niveles de enterramiento y restos óseos. También se ha identificado un nivel inferior con restos más antiguos, que serán objeto de estudio para determinar posibles indicios vinculados a víctimas del conflicto bélico.

Paralelamente, se han iniciado las tareas de excavación en la zona ajardinada del cementerio, donde diversos testimonios apuntan a la posible existencia de una fosa común con milicianos republicanos. En este espacio se están llevando a cabo los primeros trabajos de retirada de tierra vegetal para alcanzar los niveles inferiores y verificar esta hipótesis.

Estas actuaciones corresponden a la primera intervención en Mallorca del V Plan de Fosas, tras las intervenciones iniciadas en Eivissa y Formentera tanto en el cementerio viejo, como en el cementerio nuevo de Sant Francesc y en es Pujols, donde no se han localizado restos de víctimas.

14ª IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE SON COLETES

Durante su visita a las excavaciones de Son Servera, Ramis ha confirmado a los medios de comunicación que se ha identificado una nueva víctima de las fosas de Son Coletes, en Manacor.

Los distintos análisis de ADN y los estudios antropológicos de los restos localizados durante la intervención llevada a cabo por el equipo técnico en el marco de las excavaciones ejecutadas en 2023, dentro del IV Plan de Fosas han permitido identificar a Antoni Sitges Febrer.

Sitges era hijo de Bartomeu e Isabel, tenía 46 años y vivía en Son Macià, donde trabajaba en el campo. Conocido con el apodo de Morret o también le llamaban des Clot. Estaba casado con Teresa Antich Bisquerra y tenía tres hijos. Trabajaba como 'foraviler' y era delegado del Ayuntamiento en Son Macià. El 28 de agosto fue detenido en su casa y encarcelado, y el 7 de septiembre fue asesinado en Son Coletes.

Con la identificación de Antoni Sitges Febrer, ya son 14 los cuerpos que se han podido identificar desde el inicio de la legislatura. "El Govern trabaja con el objetivo de avanzar en la identificación de las víctimas, facilitar su retorno a las familias y garantizarles una sepultura digna", han apuntado.