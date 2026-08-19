El transporte sanitario incorpora un nuevo dispositivo de ayuda a los usuarios y coordinación de las unidades

Gsaib incorpora un nuevo dispositivo de ayuda a los usuarios y coordinación de las unidades - CAIB

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La entidad Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares (Gsaib) ha puesto en marcha en el transporte sanitario no urgente un nuevo recurso de apoyo y gestión en ruta para mejorar la calidad y atención a los usuarios.

Se trata del dispositivo Sierra, implantado desde el 15 de junio en Mallorca y que opera 12 horas diarias de lunes a viernes durante las franjas de más actividad, según ha señalado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

El objetivo es asegurar la coordinación plena con los centros hospitalarios, unificar los protocolos operativos entre los profesionales, apoyar a los técnicos en su trabajo y evaluar constantemente los criterios de calidad y excelencia. También asegura una respuesta rápida ante situaciones imprevistas, accidentes o agresiones al personal.

La Conselleria ha destacado que se trata de una unidad pionera en España. Así, Baleares se convierte en la primera comunidad autónoma que incorpora un recurso de supervisión y apoyo en su operativa diaria a su servicio de transporte sanitario.