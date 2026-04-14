Transportes apunta que Baleares tendrán "prioridad" en el uso del queroseno en caso de emergencia energética

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PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha señalado que, en caso de emergencia energética por los efectos de la guerra de Irán y Oriente Próximo, Baleares son una "prioridad" del Estado en cuanto al uso del queroseno.

Así lo ha confirmado el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez, durante su comparecencia en la Comisión de Transportes del Congreso, a preguntas del diputado de Sumar MÉS, Vicenç Vidal.

En la misma intervención, el representante del Gobierno de España se ha mostrado contrario a la cogestión aeroportuaria en el archipiélago que defienden los ecosobiranistas.

Vidal le ha recordado a Nuñez que la cogestión es "de justicia" y "absolutamente relevante" para el bienestar de la ciudadanía de Baleares y ha defendido que, al igual que en el caso del País Vasco, hay que poner el foco y trabajar en "una descentralización del Estado, que redundará en más eficiencia".

Por otra parte, ha criticado que el Premio Aena de Narrativa 2026, que ha calificado como "muy bien dotado" y que este año ha ganado la escritora argentina Samanta Schweblin , "ha marginado la lengua catalana, al igual que el vasco y el gallego", a pesar de que posiblemente la recaudación de Palma y el Prat "han pagado el galardón".

Por último, respecto al 75% de descuento de los billetes para los residentes, ha reivindicado que el 25% restante sea asumido por el Gobierno central, en lugar del Govern. También ha pedido que, si no se puede garantizar la conexión de Menorca con Barcelona vía Obligación de Servicio Público, se encuentren "alternativas con celeridad para evitar problemas a la gente de Menorca".