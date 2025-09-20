Trasladado a Son Espases a un hombre de 70 años tras sufrir una caída y golpearse la cabeza en Cala Bóquer

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. Recurso. - BOMBEROS DE MALLORCA - Archivo

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años ha sido trasladado este sábado al Hospital Universitario de Son Espases, tras haber sufrido una caída y haberse golpeado la cabeza en la zona de Cala Bóquer (Mallorca).

Según han informado desde Bomberos de Mallorca a los medios de comunicación, esta jornada se ha llevado a cabo un rescate de montaña en la zona de Cala Bóquer, donde un hombre de 70 años ha sufrido una caída y se ha dado un golpe importante en la cabeza.

El equipo de rescate del helicóptero de la Milana lo ha localizado y atendido 'in situ'. Si bien, dada la naturaleza del golpe, se ha considerado urgente el traslado del hombre a un centro sanitario.

Ahora mismo, el hombre ya se encuentra en el Hospital de Son Espases.