Una veintena de personas se manifiestan en Palma contra el fin de la moratoria de desahucios

Manifestantes contra el fin de la moratoria de desahucios, este sábado en Palma.- EUROPA PRESS

PALMA, 31 (EUROPA PRESS)

Una veintena de personas se han manifestado la tarde de este sábado en Palma para protestar contra el fin de la moratoria de desahucios, incluida en el decreto del 'escudo social' que decayó la semana pasada en el Congreso de los Diputados con los votos del PP, Vox y Junts.

La movilización, organizada por STOP Desahucios Mallorca, ha arrancado desde la plaza de España y ha finalizado frente a la sede autonómica de Vox.

Portando una gran pancarta blanca en la que se podía leer 'Stop Alquileres abusivos' y cantando proclamas como 'Se va a acabar tanto desahuciar' o 'Desahuciemos a Botín' --cuando pasaban junto a una sucursal del Banco Santander--, los manifestantes han hecho recorrido en pocos minutos.

Durante el trayecto, además, han encendido varias bengalas con motivo del Encendido de Torres, Talaies y Talaiots del Mediterráneo por los Derechos Humanos, que en Mallorca se ha suspendido por las condiciones meteorológicas.

El portavoz de la entidad, Joan Segura, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que la de este sábado es "el pistoletazo de salida" a una serie de protestas que esperan poner en marcha en tanto en Mallorca como en el resto de España.

Según Segura, el hecho de que la moratoria de desahucios haya decaído pone en riesgo a unas 60.000 familias en todo el país, que se suman a las más de 600.000 que este 2026 podrían ver finalizado su contrato de alquiler.

Además, ha destacado, la caída de estas medidas de protección facilitarán la posibilidad de cortar los suministros de las viviendas a desahuciar "como método de acoso inmobiliario".

El portavoz de STOP Desahucios Mallorca ha exigido al Gobierno que vuelva a poner en marcha la moratoria y que, además, prorrogue los contratos de alquiler durante al menos tres años para evitar que familias vulnerables acaben en la calle sin una solución habitacional.

También ha reclamado al Ejecutivo central que regule el alquiler de habitaciones y de temporada, que son "un fraude de ley, una estafa". "Tiene en su mano regularlo y no lo ha terminado de hacer", ha reprochado.

Todas estas medidas, ha sostenido Segura, permitirían "ganar tiempo" para regular los precios del alquiler, prohibir las viviendas vacías o expropiar inmuebles a los grandes tenedores.

UNA MAYOR MOVILIZACIÓN

El activista ha llamado a todos los colectivos sociales, independiente de que tengan la lucha por una vivienda digna entre sus objetivos o no, que se sumen a una movilización mayor que pueda realizarse en las próximas semanas.

"Que acordemos una fecha y tengamos unos días para pedirle al Gobierno que vaya más allá y para tumbar a la derecha para que no lo impida", ha animado.

Preguntado acerca de la elección de Vox como final de la protesta, Segura ha argumentado que es el partido "más partidario de criminalizar" los problemas en relación a la vivienda y a las personas migrantes, que son buena parte de los afectados por esta problemática.

"Pero hubiéramos podido hacerlo en la sede del PP o, si la hubiera, en la de Junts", ha zanjado. STOP Desahucios Menorca tiene previsto realizar una manifestación similar a las 12.00 horas de este próximo domingo.