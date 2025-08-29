Una treintena de personas protestan contra la gestión de Educación en las adjudicaciones de plazas de docentes interinos - EUROPA PRESS

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de personas se han concentrado este viernes, a las 10.00 horas, frente al Consolat de Mar, sede de la presidencia del Govern balear, convocados por SIAU y la Plataforma de interinos afectados de Baleares, para protestar contra la gestión de la Conselleria de Educación en las últimas adjudicaciones de plazas.

Según ha explicado uno de los portavoces de la Plataforma de interinos afectados de Baleares, Ginés López, en declaraciones a los medios, "es muy difícil de calcular la cifra de afectados" por la gestión en las adjudicaciones de plazas de docentes interinos. Pero, ha apuntado que "más o menos, 450 plazas de todas las Baleares se han dado" a su entender "de forma irregular", es decir, "sin tener en cuenta la baremación, ni los cursos y los años de experiencia".

Así, a modo de ejemplo, ha comentado que "hay gente que con 174 puntos no han tenido plaza y, de la misma especialidad, hay gente que con muchos menos puntos, por ejemplo diez, han podido tener plaza".

Un escenario que, para este portavoz de la Plataforma de interinos afectados de Baleares "es posible porque a final del curso, en julio, de forma sorpresiva, o, al menos, sin que la mayoría de los interinos lo supieran, se cambiaron las bases" y se estableció un criterio de preferencia, a su juicio, "totalmente arbitrario", que "daba prioridad a gente que había recibido un tipo determinado plaza". "Incluso, en la injusticia", ha añadido, "esta gente pasa hasta por delante de personas con discapacidad, lo que va totalmente en contra de los principios de discriminación positiva".

Preguntado por si se refiere a las plazas de difícil cobertura, López ha negado que la protesta de los interinos tenga relación alguna con estas plazas. "Son plazas normales, de cualquier especialidad, no me refiero a las que son de difícil cobertura".

Por lo que protestan es por la gestión de la Conselleria de Educación y Universidades en las últimas adjudicaciones de plazas, ha aclarado, y porque, ante sus reivindicaciones, ha continuado, "la Conselleria, por sistema, nunca da una respuesta".

Frente a ello, seguirán llevando a cabo acciones como la de este viernes y, además, según ha avanzado este portavoz de la Plataforma de interinos afectados de Baleares, "después de haber tenido una asesoría jurídica", se prevé que se "tomarán acciones legales".

Por su parte, el secretario general del sindicato SIAU, Joan Crespí, ha expresado su "apoyo total" a la Plataforma de interinos afectados de Baleares, al entender que sus reivindicaciones son "totalmente coherentes y justas", ya que "hace muchos años que este proceso de interinos recibe constantemente problemas y es un caos".

"Este año también", ha lamentado Crespí, recordando que desde la Conselleria les aseguraron que este año este proceso funcionaría a la perfección y, sin embargo, lo que se han encontrado, "ha sido otro año de caos absoluto".

"Primero de todo", según ha explicado, porque se ha firmado una resolución de adjudicación de plazas, cuando aún no había acabado el trámite para poder hacer reclamaciones, lo cual es una vergüenza y una falta de respeto hacia el colectivo". "Además", ha añadido, "hay que tener en cuenta que el colectivo ha presentado muchas reclamaciones y éstas, antes de firmar una resolución de adjudicación, han de ser estudiadas, no puede ser que se firme antes de haber terminado el trámite de reclamaciones".

Por otro lado, Crespí ha comentado que "cada año hay problemas informáticos". "Este año, desde el primer día el trámite ha fallado; el segundo día, otra vez errores; el tercero, llegó a tal extremo las adjudicaciones de este año, que se tuvo que llamar a personas de manera individual, desde la Conselleria de Educación, par pedirles que volvieran a repetir el trámite porque éste, cuando ellos lo habían realizado, habían podido seleccionar plazas dentro de una sección a la que no tenían derecho acceder", ha reprochado.

Por tanto, a su juicio, se está hablando de unas adjudicaciones que han sido "totalmente irregulares", donde "gente que no tenía derecho a seleccionar ciertas plazas, pudo acceder a ellas". "Y todo ello avisando a la Conselleria, por activa y pasiva, que este año tenía que ir bien. Pues no, otra vez un trámite cargado de errores".

Además, al entender del secretario general de SIAU, "cuando la normativa cambia, ha de cambiar para mejorar no para empeorar, y cada año empeora". Así han acusado a la Conselleria de Educación de "ir haciendo el sistema más complicado, cuando el sistema de adjudicación debería ser más simple, basado en los méritos, y no en tantas variables que ni la administración es capaz de controlar".

Por ello, este sindicato "no puede dar apoyo a un sistema totalmente injusto", que en su opinión "es un atentado contra toda la experiencia y todos los años de trabajo de tantos interinos".