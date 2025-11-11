Trenes nocturnos para el Dijous Bo de Inca: 42 servicios especiales hasta las cinco de la madrugada

El Govern programa trenes especiales para facilitar el desplazamiento al Dijous Bo de Inca - CAIB

PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) ha programado trenes especiales con el objetivo de facilitar el desplazamiento al Dijous Bo de Inca.

El refuerzo del servicio, según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, será entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves.

En total, la empresa ferroviaria ha habilitado 42 servicios especiales que se suman al resto de trenes del servicio habitual que conectan con Inca.

Los servicios especiales tendrán salidas a partir de las 20.25 horas del miércoles y hasta las 5.00 horas de la madrugada del jueves. Se habilitarán servicios Palma-Inca en ambos sentidos, así como trenes especiales Inca-Manacor, Inca-Sa Pobla y Palma-Sa Pobla en ambos sentidos.

Hay 12 servicios programados desde Palma hacia Inca, con salidas que se inician a las 20.25 horas del miércoles y tendrán continuidad hasta las 4.20 horas del jueves. Las 12 salidas desde Inca hacia Palma se iniciarán a las 21.03 horas y se prolongarán hasta las 5.00 horas del jueves.

Desde Manacor hacia Inca, los trenes especiales empezarán a operar a medianoche y finalizarán a las 3.45 horas. En sentido contrario, la primera salida desde Inca hacia Manacor se efectúa a las 0.40 horas y la última a las 4.20 horas.

Los viajes desde Sa Pobla hasta Inca empezarán a las 00.20 horas y seguirán hasta las 3.20 horas. En sentido contrario, tendrán su primera salida a las 0.45 horas y la última a las 3.40 horas. SFM ha habilitado también un tren especial Palma-Sa Pobla a las 23.15 horas y otro Sa Pobla-Palma, con salida a las 4.20 horas.

Estas medidas, ha apuntado la Conselleria, se alinean con la política de la empresa de ofrecer cobertura con trenes nocturnos a todas aquellas fiestas, celebraciones o eventos populares que tienen lugar en municipios del corredor ferroviario y ofrecer así una alternativa "segura y cómoda".

Ya se hizo lo propio con las fiestas de Es Vermar en Binissalem, las fiestas de la Patrona de Palma o el Festival Sa Rocketa en Santa Maria.