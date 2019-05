Tres de cada cuatro baleares creen que no han alcanzado aún su propósito profesional, según Adecco

Publicado 08/05/2019 14:58:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Tres de cada cuatro baleares creen que no han alcanzado aún su propósito profesional, según un estudio realizado por el Grupo Adecco con motivo de la presentación de su nueva campaña 'Tu Propósito'.

Según esta encuesta, solo uno de cada cuatro baleares en edad de trabajar considera que sí ha logrado el propósito que se había fijado a nivel laboral en su vida, frente al 23,4% de los españoles que así opina.

El resto cree que no lo ha conseguido: un 27,2% piensa que además no lo va a lograr nunca, un 16,7% cree que, aunque no lo ha conseguido, lo hará en el corto plazo, y un 31,3% piensa que podrá alcanzarlo algún día.

Las razones de por qué no han logrado ese reto profesional soñado son muy variadas y afectan a la falta de buenas oportunidades en el mercado laboral, a la crisis económica que se llevó por delante el negocio de muchos emprendedores o a la situación económica actual.

Aunque hay encuestados que reconocen que les falta formación para poder cumplir ese sueño, por haber elegido en su día un itinerario formativo que no era motivacional y, como ocurría con los propósitos personales, por la indecisión y el miedo a dejar la zona de confort alcanzada en el ámbito profesional.

En menor medida hablan de falta de inversión para realizar sus proyectos, por su edad o por la falta de motivación para conseguirlo.

Asimismo, siete de cada diez encuestados en Baleares están satisfechos con su vida aunque cambiarían algunas cosas, incluso un 8,3% se siente plenamente satisfecho.

Eso sí, tres de cada diez afirman que pasan poco tiempo de su vida haciendo lo que más les gusta, mientras que la mitad cree que le dedica el tiempo suficiente.