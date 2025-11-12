La búsqueda de decenas de monedas de oro en Menorca: una víctima coleccionista y dos octogenarios sospechosos

MENORCA 12 Nov. (EUROPA PRESS)

Un hombre olvidó su colección de monedas de oro en un piso del centro de Maó que puso en alquiler hace dos años. Meses después, al echarlas en falta, se inició una búsqueda que ha llevado hasta dos octogenarios.

La Policía Nacional ha detenido a tres personas, entre ellas los dos ancianos, por supuestamente apropiarse de estas monedas, valoradas en 30.000 euros, y venderlas a terceras personas.

Las monedas se encontraban, fruto del olvido, en una vivienda ubicada en el centro de la ciudad que en 2023 el coleccionista puso en alquiler.

A comienzos de este año echó en falta algunas de ellas, por lo que puso la información en conocimiento de la Policía, ha informado la Jefatura Superior de Baleares.

Las pesquisas practicadas a lo largo de los últimos meses han llevado a la detención de tres personas, dos de ellas octogenarias, como supuestos autores de los hechos investigados. Dos de los arrestados tienen relación entre sí, mientras que el tercero no.

Los sospechosos, siempre según la Policía, consiguieron apoderarse de la mayoría de las monedas propiedad del coleccionista y después las vendieron a terceras personas en Maó y Ferreries.

Ha sido precisamente en esas localidades donde los agentes han podido recuperar dos monedas de oro de Sudáfrica, siete de Estados Unidos y 28 de México.

La investigación sigue abierta para el total esclarecimiento de los hechos y no se descarta que se puedan producir nuevas detenciones.