Tres dramaturgos de Baleares participarán en el 'Obrador d'estiu' de la Sala Beckett de Barcelona

Archivo - Interior del Teatre Principal de Palma. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Tres dramaturgos de Baleares participarán de manera coordinada en el 'Obrador d'estiu' de la Sala Beckett, gracias a una nueva coproducción del Teatre Principal de Palma con este espacio escénico de Barcelona.

La acción se denomina 'Aparador de nova dramatúrgia balear' y busca promocionar el buen momento que vive la escritura teatral y ayudar a difundir el trabajo de los creadores más allá de las Islas.

Según ha señalado el Teatre Principal en una nota de prensa, los textos de los tres autores isleños se llevarán a escena en tres lecturas dramatizadas en la sala barcelonesa.

La producción ejecutiva de estas lecturas, así como la elección de los equipos artísticos correspondientes (dirección e interpretación) las realizará la Sala Beckett, de acuerdo con los autores, y la dirección del Teatre Principal.

Estas obras serán seleccionadas por la dirección de la Beckett y la del Principal de Palma de entre los seis textos preseleccionados que propondrá el teatro palmesano, a raíz de una convocatoria abierta.

Las lecturas dramatizadas, abiertas al público general y de carácter gratuito, tendrán lugar en los espacios habituales de la Sala Beckett, en el 'Obrador d'estiu', los días 15, 16 y 17 de julio.

El director del Teatre Principal, Miquel Martorell, ha destacado que por primera vez se trabajará de forma coordinada con un espacio de referencia para "difundir la buena salud de la creación contemporánea".

"La Beckett nos lo ha puesto muy fácil, estamos muy agradecidos de a su equipo, y es una alegría poder invitar a todos los dramaturgos de las Islas a presentarse", ha apuntado Martorell. El plazo para presentar propuestas finaliza el 24 de mayo.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las líneas de trabajo del actual proyecto del Teatre Principal 2024-2030 para la promoción exterior y puesta en valor de la dramaturgia contemporánea local con colaboraciones con centros de toda España.