Tres empresas del ParcBit entre las cien mejores empresas emergentes de los parques científicos y tecnológicos de España

Programa EmprenBit - CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INN

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres empresas del ParcBit han sido incluidas en la lista de las 100 mejores empresas emergentes que ha elaborado la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) con el objetivo de reconocer los proyectos más innovadores del panorama nacional.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, este año han formado parte Beloo, Dimoni y Wiongo, tres empresas alojadas en el programa Emprenbit de apoyo al emprendimiento tecnológico de la Fundación Bit y situadas en el ParcBit, de Mallorca.

En concreto, Beloo es una aplicación desarrolladora para reducir la siniestralidad de los ciclistas que funciona posicionando la ubicación a través de GPS para alertar a los conductores de su presencia, optimizando rutas y dando asistencia en caso de incidente.

Dimoni es una plataforma de márketing centrada en la adquisición de clientes a través de la IA. Tiene una metodología innovadora centrada en el uso de herramientas de inteligencia artificial y desarrolla estrategias de conversión personalizadas para diferentes tipos de clientes.

Por su parte, Wiongo es una empresa de soluciones de robótica para hotelería que acompaña en el proceso de digitalización a todo tipo de clientes del sector que quieran implantar tecnologías disruptivas tanto de robótica, internet de las cosas o automatizaciones.

La distribución sectorial de la lista refleja un liderazgo claro de las tecnologías digitales, seguidas por áreas como la salud, biotecnología, sostenibilidad y energía.

Las empresas emergentes seleccionadas tendrán un protagonismo especial durante la próxima edición del Foro Transfiere, que tendrá lugar en Málaga el febrero de 2026 ya que recibirán una invitación para participar en el acontecimiento con una agenda de gestión de redes para reunirse con clientes y potenciales inversores.

APTE ha puesto a disposición del público un apartado de su web, donde se pueden consultar detalles sobre las empresas emergentes, que incluye el sector de actividad, el parque científico y tecnológico donde se encuentran, el rango de facturación anual, la inversión captada y el estado de desarrollo.

La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España se creó en 1989 como asociación sin ánimo de lucro con el objetivo de colaborar, mediante la potenciación y difusión de los parques científicos y tecnologías, en la renovación y diversificación de la actualidad productiva, el progreso técnico y el desarrollo económico. Actualmente hay 57 parques en España miembros de la asociación.

Mientras, el programa Emprenbit de la Fundación Balear de Innovación y Tecnología (FBIT), es el conjunto de infraestructuras y servicios de apoyo a emprendedores con ideas de negocio innovadoras.

Ofrece servicios orientados a guiar a los emprendedores en la definición y la validación de sus modelos de negocio, así como lanzar y consolidar los proyectos de empresa y ofrecer espacios de trabajo a bajo coste en un entorno ideal para el nacimiento de empresas.