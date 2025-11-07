Tres fotógrafos de Baleares expondrán en China gracias a un acuerdo entre el IEB y el Instituto Cervantes. - CAIB

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres fotógrafos de Baleares expondrán sus proyectos fotográficos en Shanghai gracias a un convenio de colaboración firmado entre el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) y el Instituto Cervantes con el objetivo de llevar a cabo actividades culturales en ciudades chinas.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, la muestra, titulada 'Naturaleza en tránsito: entre instinto y memoria. Un diálogo fotográfico entre Baleares y China', está compuesta por los tres proyectos fotográficos baleares que han obtenido la ayuda de creación otorgado por esta institución.

La exposición está compuesta por 'Andar en la frontera', de Toni Amengual, 'Trascèndencia' de Tomeu Coll, y 'Les trementinaires. Las mujeres sabias de la montaña', de Sílvia Prió. También por los proyectos 'Tierra de nadie', del fotógrafo chino Luo Dan y 'Kaleidoscopio' y ' Panacea', de Liu Zhenchen.

Los proyectos estarán expuestos del día 12 de noviembre al 8 de marzo de 2026 en el Centro Cultural Español del Instituto Cervantes, sede de la institución en Shanghai. A partir de marzo el proyecto viajará a la sede del Instituto Cervantes de Baijing.

Además, la exposición está comisariada y organizada conjuntamente por la técnica de la IEB Karen Andrea Müller y la directora del IC Shanghai, Inma González Puy.

Westbund Arte & Design es, desde el 2014, un acontecimiento que proporciona una gran plataforma para galerías internacionales para enseñar arte contemporáneo de alta calidad china.

El director del IEB, Llorenç Perelló, ha manifestado que la participación de estos proyectos en Shanghai "reafirma el compromiso de la institución con el sector de las artes visuales" y su dedicación a la proyección exterior internacional.