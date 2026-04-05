Tres fotógrafos baleares retratan la ruta migratoria de los Balcanes, Madagascar y Sant Lluís en el Sant Josep és Foto

Páginas del fotolibro 'Camins' que se presentará en el marco del festival Sant Josep és Foto. - SANT JOSEP ÉS FOTO

PALMA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las dependencias municipales de Sant Jordi acogerán este martes la primera jornada de 'FotoLibro Exprés', en el marco del festival Sant Josep és Foto, en el que tres fotógrafos baleares acercarán la realidad de la ruta migratoria de los Balcanes, la isla de Madagascar o la cotidianidad de Sant Lluís.

Ese día a las 20.00 horas, los fotógrafos menorquines Cristian P. Coll, David Arquimbau y el mallorquín Enric Calafell presentarán sus respectivos trabajos 'Camins', 'Sant Lluís no és Missouri' y 'Madagascar'.

En una nota de prensa, la organización del festihal ha indicado que esta primera jornada de 'FotoLibro Exprés' propone un recorrido por tres maneras muy distintas de entender el fotolibro: como "testimonio", como "mirada sobre el territorio" y como "cuaderno visual de viaje".

A través de las intervenciones de los protagonistas, el público podrá descubrir proyectos que combinan fotografía, edición y relato personal, al acercarse de primera mano al proceso creativo de sus autores. La segunda jornada Fotolibro Expréss tendrá lugar el 21 de abril y también será en el salón de actos de Sant Jordi.

"Una sesión pensada para mirar despacio, escuchar las historias que hay detrás de cada publicación y celebrar el fotolibro como objeto, memoria y forma de contar el mundo", han apuntado.

'Camins' es un fotolibro que nace de "la necesidad de mirar de frente una de las grandes heridas recientes de Europa", como es la crisis migratoria en el Mediterráneo.

Diez años después de los hechos de Lesbos, Coll recupera este trabajo para convertirlo en una publicación que "da contexto, memoria y forma editorial a una experiencia profundamente humana".

El libro acompaña el viaje de las personas migrantes desde Turquía a las islas griegas y su posterior travesía por los Balcanes, al construir un relato visual y documental que "interpela al espectador desde la cercanía".

Fotógrafo, documentalista y gestor cultural, Coll ha desarrollado una trayectoria vinculada a la fotografía y al audiovisual documental, al explorar formatos híbridos y colaborativos. Su trabajo conecta aquí la fotografía con la memoria, la reflexión social y el compromiso con el presente.

En 'Sant Lluís no és Missouri', Arquimbau propone una mirada "honesta, afilada y profundamente arraigada" en Menorca. Lejos de visiones "idealizadas o promocionales" de la isla, el autor se acerca a su territorio desde lo cotidiano, al atender a sus "contradicciones, sus transformaciones y la convivencia entre tradición, turismo, memoria y cambio social".

El libro se convierte así en una observación "paciente" de una comunidad y de un paisaje humano "en constante tensión". Con experiencia como fotoperiodista, fotógrafo de estudio y documentalista, Arquimbau ha construido una trayectoria "sólida y personal", marcada por una relación "estrecha" con la realidad que fotografía.

Por su parte, 'Madagascar' es un fotolibro sin palabras que invita a viajar a través de las imágenes. No se plantea como guía de viaje ni como álbum de recuerdos, sino como una "inmersión visual en la vida, los paisajes y los rostros encontrados por Calafell durante su estancia en la isla".

El libro recoge escenas cotidianas, retratos, mercados, niños, caminos y horizontes, para componer un relato "abierto" que apela más a la "emoción" y a la "experiencia" que a la descripción.

"La fuerza del proyecto reside en su capacidad para sugerir la esencia de un lugar desde la observación directa. Desde la monumentalidad de la Avenida de los Baobabs hasta los gestos mínimos de la vida diaria, 'Madagascar' se presenta como un homenaje visual a la diversidad, la belleza y la humanidad del país", han resaltado.

Calafell, con una "larga trayectoria" vinculada a la fotografía y varias publicaciones a sus espaldas, aporta en este libro una mirada "viajera, sensible y serena", en la que cada imagen "suma una pequeña historia".

Sant Josep és Foto 2026 se celebra del 26 de marzo al 3 de mayo, con un programa internacional que reúne diversas exposiciones, esta serie de presentaciones de libros fotográficos --Fotolibro Exprés--, proyecciones de documentales --FotoCineColor--, una nueva Maratón Fotográfica y, como eje central, un Congreso de Fotografía, que tendrá lugar del 16 al 19 de abril, destinado a fotógrafos profesionales y amateurs, tanto de la isla como foráneos.

Las inscripciones siguen abiertas y pueden tramitarse a través de la web del festival. El congreso concentra cuatro días de charlas y encuentros con autores de referencia, donde la fotografía documental, el paisaje, la creación contemporánea y la cultura visual se cruzan en un mismo escenario.

Entre los nombres confirmados destacan Isabel Muñoz, Lynn Goldsmith, Joe Cornish, Ai Futaki, Judith Prat, Gonzalo Azumendi y Joan Costa.