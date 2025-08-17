Tres heridos, uno de ellos grave, en un accidente de tráfico frontal entre dos coches en Andratx

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres varones, de entre 18 y 38 años de edad, han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, este domingo, en un accidente de tráfico frontal entre dos coches, en Andratx (Mallorca).

Según ha informado el SAMU 061, el suceso ha ocurrido en torno a las 06.48 horas, en el kilómetro 25 de la carretera Ma-1, en Andratx, cuando dos coches han chocado frontalmente, dejando tres heridos, uno de ellos --un joven de 18 años-- de gravedad, y otros dos --dos hombres 18 y 38 años de edad-- menos graves.

Con motivo de este accidente, el SAMU 061 ha movilizado hasta el lugar de los hechos a una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB). Además, a la zona se ha desplazado una ambulancia del grupo Juaneda.

Los recursos sanitarios han estabilizado y trasladado a los heridos a diversos hospitales, previa activación del código politrauma.

El joven de 18 años herido grave ha sido trasladado con una ambulancia de SVA del SAMU 061 a la Clínica Quirón Palmaplanas.

Mientras, el hombre de 38 años ha sido trasladado, en estado menos grave, a Juaneda Miramar; y el otro varón de 18 años, también menos grave, ha sido trasladado a la clínica Juaneda.