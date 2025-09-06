Tres heridos leves en un accidente con cinco coches implicados en la Vía de Cintura de Palma

PALMA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas leves en un accidente con cinco coches implicados ocurrido la mañana de este sábado en la Vía de Cintura de Palma.

El siniestro, han informado fuentes policiales, ha tenido lugar poco antes de las 11.00 horas junto a la salida de Son Hugo en dirección a Andratx.

Los sanitarios del SAMU 061 han atendido a tres de las personas implicadas en el accidente, quienes han resultado heridos de forma leve.

Los agentes de la Policía Local de Palma han retirado los vehículos del lugar del suceso y han asegurado la zona. La Guardia Civil ha asumido la investigación de los hechos.

También han intervenido los Bomberos de Palma debido a que salía humo de uno de los vehículos, aunque finalmente ha resultado ser el polvo del airbag.

El accidente ha provocado importantes retenciones en la Vía de Cintura a lo largo de la mañana.