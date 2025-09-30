Tres heridos leves tras un derrumbe de rocas sobre dos plantas de un edificio de un hotel en Ibiza

IBIZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas de carácter leve, este martes, tras un derrumbe de rocas sobre dos plantas de un edificio de un hotel en Ibiza, a consecuencia de las inundaciones.

Según han informado desde el SAMU 061, el suceso ha tenido lugar a las 18.22 horas, cuando, a consecuencia de las inundaciones, se ha producido un derrumbe de rocas sobre dos plantas de un edificio de un hotel situado en la calle Ramón Muntaner 78 de Ibiza.

Por parte del SAMU 061, se han movilizado dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado y dos de soporte vital básico. También, se han desplazado a la zona efectivos de bomberos.

Los equipos de emergencias han acudido al lugar alertados por la presencia de personas atrapadas en varias plantas del edificio. A la llegada, se ha colaborando con la evacuación de personas atrapadas en el hotel por parte de bomberos.

Tras la valoración médica de los afectados por parte de los sanitarios, se ha evacuado a un herido a Clínica Vilàs y los otros dos afectados han sido atendidos y dados de alta en el lugar.