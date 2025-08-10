Tres jóvenes resultan heridos, uno de ellos grave, tras un accidente casual de coche en Cala Vallgornera

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres jóvenes han resultado heridos este domingo, uno de ellos de gravedad, después de haber sufrido un accidente casual de coche en Cala Vallgornera, en Llucmajor (Mallorca).

Según ha informado el SAMU 061, el suceso ha ocurrido sobre las 15.12 horas, en Cala Vallgornera, cuando ha un coche, en el que viajaban tres jóvenes, se ha visto implicado en un accidente casual.

Como consecuencia del accidente, un joven, varón de 22 años de edad, ha resultado herido grave. Mientras, los otros dos ocupantes del turismo, de 25 años, han resultado heridos de carácter leve.

Hasta el lugar de los hechos se han movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra de Soporte Vital Básico (SVB), que han atendido a los tres ocupantes del vehículo siniestrado.

El joven de 22 años, herido grave, ha sido trasladado al Hospital Son Espases, y los dos leves al Hospital Son Llàtzer.