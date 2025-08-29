Tres nuevas 'escoletes' comenzarán a funcionar el lunes en Marratxí, Santa Eulària y Sant Antoni

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado hoy la creación de tres 'escoletes' públicas en Marratxí, Santa Eulària y Sant Antoni, que previsiblemente empezarán a funcionar a partir del próximo lunes.

Los nuevos centros han sido cedidos por los respectivos ayuntamientos y cuentan con el equipamiento necesario para su puesta en marcha, ha asegurado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell celebrada este viernes.

De este modo, ha explicado, la Conselleria de Educación y Universidades --que asumirá la gestión de los tres centros-- "continúa ampliando su implicación directa en la gestión de centros de educación infantil de primer ciclo, consolidando un modelo que garantiza la equidad y la calidad educativa desde los primeros años de vida".

La 'escoleta' de Can Baix Sol (Marratxí) cuenta con dos aulas para bebés, cuatro para niños de entre uno y dos años y otras tantas para niños de dos a tres años.

La de Santa Eulària tiene tres aulas para bebés, tres más para niños de entre uno y dos años y otras tantas para niños de entre dos y tres años.

El centro de educación infantil de primer ciclo Sant Rafel (Sant Antoni), por su parte, tiene un aula para bebés, dos para niños de entre uno y dos años y dos más para niños de entre dos y tres años.