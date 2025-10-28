El TS confirma la condena a la exregidora Aurora Jhardi por revocar sin justificación licencias al Grupo Cursach

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia a nueve años de inhabilitación que se le impuso a la exregidora de Podemos en el Ayuntamiento de Palma Aurora Jhardi por revocar sin justificación las licencias para la publicidad dinámica --coloquialmente llamados 'tiqueteros'-- a locales del Grupo Cursach.

La que fuera regidora de Función Pública y Gobierno Interior fue condenada por la Audiencia Provincial por un delito de prevaricación administrativa en una sentencia que fue más tarde confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). La defensa ya anunció en su momento que recurriría el pronunciamiento.

La sentencia de la Audiencia Provincial concluyó que la entonces regidora firmó este decreto en marzo de 2017 "a sabiendas de que carecía de justificación legal para ello y que perjudicaba a determinados locales regentados por el Grupo", por lo que la revocación de la licencia se realizó "sin respeto al procedimiento administrativo".

En concreto, dicha licencia fue presentada por la Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Discotecas y similares, que era la concesionaria de la licencia sectorial --en grupo-- y que funcionaba como intermediadora.

En el juicio la exregidora defendió haber decretado la revocación de las licencias de publicidad dinámica del Grupo Cursach "por reiterados incumplimientos durante la temporada turística".