El TS confirma la condena a un profesor de baile y su pareja por abusos sexuales a un alumno menor de edad

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a un profesor de baile y a su pareja sentimental a 12 años de cárcel --seis años para cada uno-- por abusar sexualmente, de forma continuada, de un alumno del primero, menor de edad, en Palma.

El alto tribunal ha desestimado el recurso de los acusados, que tendrán que indemnizar a la víctima con 120.000 euros, y ha ordenado su ingreso en prisión.

En nombre de la víctima y su familia, el letrado Javier Vidal, ha celebrado que la condena sea ya firma casi seis años después de que arrancara el procedimiento en 2019.

El profesor de baile y su pareja sentimental fueron inicialmente condenados por la Audiencia Provincial en 2023 y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) la confirmó, aunque absolviendo al profesor de un delito de exhibición de pornografía.

Según ha quedado probado, el coreógrafo aprovechó su condición de profesor y la relación de confianza que tenía con el menor --gestionaba con la madre de éste una academia de baile--, y abusó sexualmente del mismo en reiteradas ocasiones.

Tal era la relación de cercanía entre el menor y su familia y el profesor, que llegó este último incluso a presentarles a su pareja, el otro condenado en esta causa. Debido a esta confianza, el menor se quedó a dormir en múltiples ocasiones en casa de ambos y realizó numerosos viajes con su profesor para eventos relacionados con el baile.

Así, el bailarín, con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales y aprovechando la situación de confianza, abusó sexualmente del menor en reiteradas ocasiones --entre verano de 2015 y agosto de 2018--.

Además, por la relación de confianza, consideran probado que la pareja del profesor también abusó del menor, llegando incluso a proponer actos sexuales con juguetes eróticos.

Como consecuencia de los abusos, el menor ha estado recibiendo tratamiento psicológico, abandonó la academia y su carrera en el baile.