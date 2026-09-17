Tumban una iniciativa del PP para reclamar al Gobierno que aplique los criterios de contención del Ejecutivo balear

Archivo - Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Mallorca. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha rechazado, con los votos en contra de la oposición en bloque, una iniciativa del PP para reclamar al Gobierno central que aplique los mismos criterios de contención turística que defiende el Ejecutivo autonómico.

La proposición no de ley solo ha contado con el voto favorable de los 'populares' e instaba igualmente al Ejecutivo central a coordinarse con el balear para evitar contradicciones en cuanto al modelo turístico.

La iniciativa también reclamaba al Gobierno estatal coherencia en las políticas de promoción y con el discurso de la sostenibilidad del Ejecutivo de Marga Prohens.

PROGRAMACIÓN EN CATALÁN EN IB3

Por otra parte, la comisión ha rechazado, con los votos en contra de PP y Vox, la mayoría de puntos de una iniciativa del PSIB para pedir la continuidad del programa 'Jo en sé + que tu' de IB3.

Tampoco ha prosperado la solicitud de los socialistas para conocer qué criterios han motivado que no se haya renovado el programa.