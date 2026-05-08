En la UCI un turista tras precipitarse desde un segundo piso en un hotel de Eivissa

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EIVISSA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un turista británico permanece en la UCI del Hospital Can Misses de Eivissa tras precipitarse desde el segundo piso de un hotel en Sant Antoni.

Según ha informado la Conselleria de Salud, el joven permanece estable dentro de la gravedad con politraumatismos.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sant Antoni, la Policía Local intervino este jueves tras recibir un aviso del 112 por la caída accidental de un turista desde un segundo piso de un hotel del municipio. A la llegada de los agentes, la persona se encontraba consciente.

Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y sanitarios del 061, que atendieron al afectado y procedieron a su traslado al Hospital Can Misses.