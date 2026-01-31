UGT aplaude el aumento de las plazas del máster universitario en Formación del Profesorado en la UIB

Archivo - Un aula de la UIB. - UIB - Archivo

PALMA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Ensenyament ha aplaudido el anuncio de la Conselleria de Educación y Universidades de aumentar las plazas del máster universitario en Formación del Profesorado en la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Se trata de una medida que el sindicato reclamaba desde hace años ya que la falta de plazas, sobre todo en los últimos cursos, había obligado a muchos aspirantes a docentes a cursar el máster en universidades privadas, con el consecuente gasto económico.

Esta ampliación, ha apuntado la organización sindical en un comunicado, es "un paso en buena dirección para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación del profesorado y dar respuesta a las necesidades reales del sistema educativo de Baleares".

Además, UGT ha insistido en la importancia de que este máster pueda ofrecerse también en la modalidad en línea para facilitar su acceso a los alumnos de Menorca, Ibiza y Formentera, así como a las personas que por motivos laborales o familiares tienen dificultades para adaptarse a una formación exclusivamente presencial.

El sindicato ha dicho que realizará un seguimiento de esta medida y ha pedido que el incremento de plazas se consolide y amplíe progresivamente en aquellas especialidades con más falta de profesores.