UGT Baleares reivindica la necesidad de la huelga general ante un "estado de degradación máxima"

Numerosas personas durante una manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda, a 3 de octubre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España).
Numerosas personas durante una manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda, a 3 de octubre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 7 octubre 2026 16:28
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PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pedro Homar, ha reivindicado la necesidad de la huelga general prevista para el 11 de noviembre ante "un estado de degradación máxima" y el "escollo insalvable" que es actualmente la vivienda para la clase trabajadora.

"UGT y CCOO no nos podemos quedar atrás en este movimiento social, pretendemos no solo adherirnos, sino liderarlo", ha subrayado Homar en declaraciones difundidas a los medios.

El representante sindical ha hecho hincapié en la dificultad que supone el acceso a la vivienda para familias y jóvenes ya que, entre otras cuestiones, sus salarios son insuficientes.

"Todas las subidas salariales que estamos negociando, la subida del salario mínimo interprofesional o los convenios colectivos, con subidas bastante considerables, sin embargo no son suficientes para poder hacer frente a este gasto", ha expuesto.

A su entender, existen "elementos distorsionadores" del mercado que elevan los precios y "convierten la vivienda en un bien de consumo y no en una necesidad básica".

Con todo, Homar ha remarcado que cualquier movimiento encaminado a mejorar las condiciones de vida de la gente y de los trabajadores "no puede encontrarse con este escollo insalvable que es la vivienda". "El mundo del trabajo tiene mucho que decir", ha concluido.

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