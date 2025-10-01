UGT y CCOO convocan paros el 15 de octubre para mostrar que los trabajadores "no miran hacia otro lado por el genocidio"

PALMA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han llamado a participar en los paros convocados para el 15 de octubre en los centros de trabajo de Baleares para demostrar que "el mundo del trabajo no mira hacia otro lado ante el genocidio en Gaza".

Esta protesta la han organizado las centrales sindicales a nivel estatal y los empleados podrán expresar su solidaridad con Palestina durante dos horas en el turno de mañana --de 10.00 a 12.00 horas-- y en el de tarde --de 17.00 a 19.00 horas--.

Los secretarios generales de UGT Baleares, Pedro Homar, y de CCOO, José Luis García, han registrado la convocatoria este miércoles con la que pretende señalar a Israel como "Estado genocida".

"Los sindicatos expresan toda su solidaridad con el pueblo palestino porque está sufriendo un exterminio, que en pleno siglo XXI no debería de ocurrir pero sucede, auspiciado por el gobierno de EEUU al apoyar este genocidio con el suministro de armas y logístico a Israel, lo que puede desencadenar una confrontación más allá de Oriente Medio", ha explicado García.

Homar ha recalcado que, como sindicatos mayoritarios, están "obligados" a canalizar el "malestar del pueblo y la clase trabajadora de España" ante esta situación, como es que un "acto terrorista" tuviese esta respuesta tan "brutal y desproporcionada".

"La justicia necesariamente tiene que tener un componente de proporción, no puede haber una justicia desproporcionada y ayer mismo murieron 40 personas aunque no fueron noticia, en un contexto en el que mueren miles y miles", ha subrayado.