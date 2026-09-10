UGT denuncia a Cort y la concesionaria de la perrera de Son Reus por transportar animales vivos y muertos juntos

Un perro enjaulado, junto a otros animales aparentemente muertos, tapados con una manta. - UGT

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT ha denunciado al Ayuntamiento de Palma y la empresa concesionaria de la perrera Son Reus, Athisa, por transportar animales vivos y muertos en los mismos vehículos.

El sindicato ha señalado presentado esta primera denuncia ante la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, tras la desconvocatoria de la huelga del personal del centro, según ha explicado UGT en un comunicado.

En la demanda se aportan pruebas gráficas y documentales de "graves irregularidades" higiénico-sanitarias y de bioseguridad en el servicio.

Entre las "aberrantes infracciones", UGT ha advertido del "macabro" transporte simultáneo de animales vivos y muertos en los mismos vehículos, lo que somete a los animales a un sufrimiento "inaceptable" e incumple la legislación de sanidad y bienestar animal.

Esta denuncia es el reflejo de la "gestión irresponsable" de Cort, que "miró hacia otro lado" ante las "atrocidades" cometidas presuntamente por Athisa y también han acusado de incurrir en "prácticas ilegales de esquirolaje" para "boicotear" la huelga de la plantilla.

En la denuncia que se ha presentado, el sindicato exige la ordenación de una inspección veterinaria e higiénico-sanitaria sobre la flota de vehículos de Athisa.

Además, UGT ha solicitado la apertura de un expediente sancionador e investigador contra Cort y contra la empresa adjudicataria por vulnerar sus deberes de vigilancia y control, y por quebrantar la normativa de bienestar animal.

El sindicato ha advertido que esta primera denuncia es "solo el primer paso" de más acciones legales, administrativas y públicas que desplegará ante las distintas autoridades laborales, sanitarias y judiciales.