UGT exige que los docentes de la concertada cobren el recorte salarial del 2% de 2020

UGT exige al Govern la devolución del 2% del recorte salarial que se efectuó en 2020 en la educación concertada - EUROPA PRESS

PALMA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha exigido al Govern que cumpla el acuerdo para que los aproximadamente 4.000 docentes que trabajaban en la educación concertada de Baleares en 2020 cobren el recorte salarial del dos por ciento que se aplicó aquel año.

Así lo ha explicado este jueves en una rueda de prensa la secretaria del sector de enseñanza de UGT Servicios Públicos, Azahar Tortonda, quien ha señalado que no están reclamando "una mejora salarial, sino el cumplimiento del acuerdo" que firmaron con la Conselleria de Educación.