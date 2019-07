UGT valora los datos del paro pero ve "urgente" reducir ritmos y cargas de trabajo

Publicado 02/07/2019 13:26:36 CET

El sindicato denuncia que las plantillas siguen "infradimensionadas"

PALMA DE MALLORCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha valorado los datos del paro de mes de junio ya que indican que Baleares "sigue creando empleo", pero ha alertado de que ve "urgente" reducir los ritmos y cargas de trabajo.

Así ha reaccionado la organización sindical a los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que revelan una bajada del 0,59 por ciento del paro respecto al año pasado.

La secretaria de Acción Sindical y Comunicación de UGT, Ana Landero, ha celebrado el aumento del número de cotizantes hasta el "máximo histórico" de 580.595 afiliados, si bien ha advertido del "estancamiento" de la contratación, tanto temporal como indefinida.

Según Landero, en UGT restaban importancia a que bajara la contratación temporal siempre que creciera la indefinida, ya que "un contrato indefinido sustituye a dos o tres temporales". "Ahora llevamos un par de meses en que la contratación indefinida se está reduciendo y, lo que es más preocupante, se continúa abusando de las personas que están sacando adelante el trabajo en estas islas", ha lamentado.

La secretaria de acción sindical de UGT ha protestado ya que se está "obligando a los trabajadores a renunciar a uno de sus días libres a cambio de devolvérselos cuando a la empresa le vaya bien". También ha denunciado que las plantillas siguen "infradimensionadas" y que el mercado laboral de Baleares "puede ofrecer más empleo".

Por ello, desde UGT consideran que "aún hay margen para reducir aún más el número de personas desempleadas, lo que ayudaría a mejorar los ingresos de la Seguridad Social y a que los trabajadores en activo no fueran con la lengua fuera". Para Landero, mientras "no se reduzcan las cargas y ritmos de trabajo" no habrá "ni calidad en el empleo ni calidad en el servicio".