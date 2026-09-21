La UIB desplegará una exposición itinerante con motivo del 40 aniversario de la ley de normalización lingüística

Una persona observa los desplegables de la exposición itinerante de la UIB por el 40º aniversario de la ley de normalización lingüística. - UIB

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha inaugurado este lunes una exposición itinerante dedicada a los 40 años de la ley de normalización lingüística de Baleares.

La muestra, impulsada por el Departamento de Filología Catalana y Lingüística General y la Comisión de Política Lingüística, con el apoyo del Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural, pone de relieve la trascendencia de esta ley en el proceso de normalización de la lengua catalana, según ha detallado la UIB en un comunicado.

La exposición ofrece un recorrido por los diferentes ámbitos en los que la norma ha tenido una incidencia social significativa y analiza las transformaciones principales que ha propiciado a lo largo de cuatro décadas.

Con voluntad divulgativa, la muestra se dirige a toda la comunidad universitaria y se podrá visitar sucesivamente a los varios edificios de la UIB durante todo el curso.

La iniciativa ha sido comisariada por Eloi Bellés y Pilar Gamundí, y ha recibido el asesoramiento científico de Maria Ballester i Rosa Calafat.

En el acto de inauguración, celebrado en el vestíbulo del edificio Gaspar Melchor de Jovellanos, han participado el director general de Cultura, Llorenç Perelló, el vicerrector de Proyección Social y Cultural de la UIB, Adrià Muntaner, y uno de los comisarios de la exposición, Eloi Bellés, profesor titular laboral del Departamento de Filología Catalana y Lingüística General.