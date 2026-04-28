La UIB licita las obras de construcción del nuevo edificio de Ciencias por 14,4 millones de euros. - UIB

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha iniciado la licitación del contrato de ejecución de las obras correspondientes a la construcción del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias del campus universitario de Palma, cuyas obras podrían comenzar a finales de este año con una duración prevista de 20 meses.

La construcción del nuevo edificio de Ciencias se declaró de interés autonómico por parte del Govern, que financia la inversión prevista de 14,4 millones de euros a través del Fondo del Impuesto de Turismo Sostenible (13,1 millones de euros) y del Factor de Insularidad del Régimen Especial de las Islas (1,3 millones de euros), según ha informado la UIB en una nota de prensa.

El nuevo edificio permitirá dar respuesta a la necesidad de ampliar y modernizar los espacios docentes, de investigación y de servicios de apoyo de la Facultad de Ciencias.

Las actividades docentes e investigadoras de este centro se concentran actualmente en los edificios Mateu Orfila Rotger y Guillem Colom Casasnovas, concebidos hace más de tres décadas con criterios funcionales, energéticos y tecnológicos hoy superados.

Desde el curso 2020-21, el número de alumnos de los estudios de grado que se imparten en la Facultad de Ciencias ha pasado de 910 a 1.027, un incremento del 12,9 por ciento.

En la misma línea, el número de profesores que imparten docencia ha pasado de 281 a 337 en este mismo periodo, un hecho que supone un incremento del 19,9 por ciento.

Así mismo, ha crecido también el número de estudios que se imparten, con la incorporación, el curso 2024-25, del grado de Farmacia y la futura implantación del grado de Ciencias del Mar y el doble grado de Matemáticas y Física, a partir del curso 2026-27.

También se han incrementado las necesidades asociadas a la actividad investigadora. Todo ello, hace que la Facultad de Ciencias requiera nuevos laboratorios especializados, aulas flexibles y espacios de trabajo colaborativo, de los cuales no disponen los edificios actuales.

El futuro edificio permitirá paliar estas necesidades, y a la vez cumplirá con los estándares actuales de seguridad, accesibilidad universal, sostenibilidad y eficiencia energética.

Se alineará con los objetivos de la Estrategia de sostenibilidad 2030, de forma que el nuevo edificio se ha diseñado para que sea altamente eficiente, con una envolvente térmica optimizada, control solar y sistemas de iluminación natural.

Además, las instalaciones de climatización, ventilación, iluminación y gestión energética de alta eficiencia se integrarán con las infraestructuras fotovoltaicas y de generación renovable que se están desplegando en el campus de la UIB.