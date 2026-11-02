Ulls Secs, MiQ Puigserver, Cometa Javi, Pau Vizcaíno y Espurna, finalistas del Concurso Pop Rock 2026

Presentación de los semifinalistas del Concurso de Pop Rock 2026 - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Concurso Pop Rock 2026 ha dado a conocer este lunes los nombres de los cantantes y grupos seleccionados para participar en el concierto de la gran final, que se celebrará el 15 de noviembre en Es Gremi.

De entre los 16 semifinalistas que han participado en las actuaciones de las últimas semanas, los expertos han otorgado las mejores valoraciones a Ulls Secs, MiQ Puigserver, Cometa Javi, Pau Vizcaíno y Espurna.

Según ha recordado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa, el jurado de esta edición está formado por Pep Toni Ferrer, Núria Maruny y Manuel Ramos, que han hecho el seguimiento de las 92 propuestas inicialmente presentadas en el certamen.

Con vistas a la gala de la gran final, el jurado acogerá también la participación de la cantante y actriz barcelonesa Helena Miquel, que ha ejercido como vocalista de los grupos Élena y Facto Delafé y Las Flores Azules. En 2017, publicó un disco en solitario, con composiciones propias, titulado 'El sol en la sombra'.

La final se iniciará con las interpretaciones de los conjuntos seleccionados y acogerá, posteriormente, las actuaciones, en calidad de grupos invitados, de los componentes de U.R. Bad, la banda ganadora en la edición del Pop Rock de 2025, y de la compositora, cantante e instrumentista palmesana Maika Makovski, que a sus 43 años acumula ya una larga trayectoria artística que comenzó cuando apenas tenía 12 años.

LOS CINCO FINALISTAS

Ulls Secs es una banda mallorquina de rock alternativo formada por Miquel Seguí (voz y guitarra), Jaume Hurtado (bajo y sintetizador) y Víctor Ricci (batería, caja de ritmos y voces).

El grupo nació cuando sus integrantes coincidieron mientras estudiaban bachillerato, y su estilo se mueve en el rock alternativo con influencias indias y atmósferas más introspectivas, entre las que se pueden citar Radiohead, Elliott Smith o Jeff Buckley.

En 2025, Ulls Secs publicó su primer disco, 'Llàgrimes', un álbum de ocho canciones, disponible en todas las plataformas digitales. Ahora el grupo está grabando su segundo trabajo con la pretensión de introducir en sus temas música más experimental, de la que es un claro ejemplo 'Fosca', el sencillo publicado el pasado julio.

En el transcurso de 2026, la formación ha sido seleccionada para participar en el concurso Sona9, el certamen de referencia de la música emergente en catalán organizado por Enderrock y 3Cat.

El segundo finalista es Miquel Puigserver Barceló, conocido dentro del ámbito artístico con el nombre de MiQ Puigserver, un músico y productor musical mallorquín que ha participado en varios grupos de la escena independiente, como Post, Rec On, White Bear o Misery Strings, con quien publicó dos álbumes.

Mientras formaba parte de este proyecto, empezó a gestar su propuesta en solitario, que ganó protagonismo a raíz del paréntesis indefinido de la banda. Esta evolución artística ha culminado con la publicación de su primer LP, titulado 'Two Doves'.

Por otr lado, Cometa Javi es un trío de rock indie y midwest emo de Palma, formado por José Carlos Riutort (voz principal y guitarra), Miguel Vidal (bajo y corazones) y Tomeu Adrover (batería).

La banda surgió a partir del reencuentro de tres amigos de instituto que, después de tomar parte en otros proyectos, decidieron juntarse para hacer música que conectara más con sus preferencias personales.

Con un tono costumbrista, cercano y transparente, las letras de Cometa Javi aspiran a convertir momentos aparentemente insignificantes del día a día en himnos emocionales, empleando el humor desenfadado como contrapeso necesario a la nostalgia.

Otro de los finalistas es Pau Vizcaíno, un músico y productor residente en Palma, nacido y criado en Madrid. Sus padres son los también artistas Nazareth Sánchez y Alberto Vizcaíno, y esta circunstancia favoreció el hecho de que, desde muy tierna edad, manifestara un claro interés por la música.

Actualmente, con más de una decena de canciones en su repertorio, además de un proyecto y diversas colaboraciones, Pau Vizcaíno ha logrado definir su estilo más propio, que se sitúa entre el pop funk y el hiphop.

Durante sus actuaciones, le acompaña una banda de gran calidad que también busca encontrar su espacio dentro del exigente mundo escénico.

Finalmente, Espurna es una banda manacorina de rock alternativo formado por Arnau Galmés Sansó en el bajo, Ari Santos en la voz, y Roger y Joel Moragues en la guitarra y batería, respectivamente.

Fueron seleccionados en la convocatoria A Part o Banda por parte del colectivo de Manacor Neura, que les ofreció la opción de utilizar un espacio de ensayo en el histórico cine Goya.

De estas sesiones surgieron sus primeras canciones, tres de las cuales fueron grabadas con Toni Gelabert, que también se encargó de la producción.

Espurna presentó el pasado junio su primer trabajo de corta duración, y lo hizo justo un día antes de la celebración de los galardones Ciutat de Manacor de Cançó Guillem de Efak, en el que obtuvieron el primer premio.

PREMIOS DEL CONCURSO

De acuerdo con las bases del ConcursO Pop Rock 2026, los finalistas optarán a tres primeros premios, dotados con las cantidades económicas de 3.000, 2.000 y 1.000 euros respectivamente.

El ganador absoluto, además, tendrá la posibilidad de figurar en el programa de la próxima edición de la Fira B, disponiendo, a cambio, de una remuneración por parte del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

A estas entregas económicas, hay que sumar los distintos accésits concedidos por festivales y proyectos musicales de gran repercusión, a los que optarán todos los semifinalistas, aunque no se hayan clasificado para la gran final.

Los accésits previstos son los otorgados por Satélite Fest, que toma parte en el certamen por primera vez; Fira del Disc a Mallorca; la revista Enderrock; la sala de música Es Gremi; Mallorca Live Festival, y Cranc Illa de Menorca Festival.

Cabe recordar que la nómina de semifinalistas estuvo integrada por Stress Pills, Fera, Creepy Demons, Pablo Bronze, Hyato, Leo Cervan Project, Na Xisca, Carol Hazas, Eve Calletti, En Dani y S-SEÈ, junto con los cinco cantantes y grupos que han llegado a la gran final.