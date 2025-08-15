Última hora del estado de Jaume Anglada: estable en la UCI y evolución satisfactoria

El Rey Felipe durante el concierto de Jaume Anglada el pasado 1 de agosto de 2025 en Palma de Mallorca - EUROPA PRESS

PALMA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cantante mallorquín Jaume Anglada evoluciona de manera satisfactoria y se encuentra estable dentro de la gravedad y se mantendrá ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Son Espases.

Según el último parte médico, la evolución postoperatoria de Anglada, que ha sido sometido ha varias intervenciones quirúrgicas es satisfactoria y sin complicaciones inmediatas.

Cabe recordar que el músico está ingresado en el centro hospitalario desde el pasado viernes, cuando fue atropellado en la avenida Joan Miró de Palma cuando circulaba con su moto por un coche que se dio a la fuga. El conductor del vehículo, un joven de unos 20 años, abandonó el lugar del accidente, pero fue detenido en su domicilio poco después gracias a la colaboración de varios ciudadanos que anotaron la matrícula. El joven permanece en prisión provisional.