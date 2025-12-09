Últimos días para renovar las autorizaciones temporales de amarres en base en puertos de Baleares

Archivo - Embarcaciones en un puerto de PortsIB - CAIB - Archivo

PALMA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ports de les Illes Balears (PortsIB) ha recordado este martes que el próximo 31 de diciembre finaliza el plazo para solicitar nuevas autorizaciones temporales en base de lista 7ª en los puertos gestionados directamente por el ente público, dirigido a los titulares de autorizaciones vigentes que expiran en esa misma fecha.

Según ha informado en un comunicado, tal y como establece el Decreto 11/2011, de 18 de febrero, la nueva solicitud corresponde a los titulares de autorizaciones temporales de uso de amarres en base, actualmente en vigor, en diferentes instalaciones portuarias.

En concreto, en Andratx hay 28 puestos de amarre, 29 en Banyalbufar, cinco en Sant Elm, 113 en Ciutadella, 63 en Fornells, 39 en Portocolom, y 221 en Sant Antoni de Portmany.

¿DÓNDE PRESENTAR LAS SOLICITUDES?

Las solicitudes están disponibles en la sede electrónica de Ports IB aunque también se pueden presentar en las oficinas centrales de Ports IB (C/Vicente Tofiño, 36), si bien, para facilitar el procedimiento, Ports IB recomienda realizar el trámite de forma telemática a través de su sede electrónica.

En cualquier caso, los usuarios que prefieran realizar su solicitud de manera presencial deberán entregar la documentación en la oficina central de Ports antes del 31 de diciembre de 2025 o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Asimismo, se recuerda que aquellos titulares de autorizaciones que no ejerzan su derecho preferente dentro del plazo establecido perderán el puesto de amarre asignado, procediéndose a su desalojo.