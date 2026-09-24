La UME consigue 27 nuevos donantes de médula ósea en una jornada de sensibilización en Palma. - CAIB

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME), en colaboración con el Govern, el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca, ha conseguido 27 nuevos donantes de médula ósea en una jornada en Palma de la campaña UMEdula, destinada a fomentar la donación.

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, presidió la inauguración de la jornada este miércoles y destacó el compromiso de la UME con esta causa.

También asistieron miembros de la Dirección General de Emergencias e Interior y de la Dirección de Gestión de Emergencias de Baleares (GEIB), que se sumaron a la iniciativa.

La jornada se llevó a cabo este miércoles de 10.00 a 18.00 horas en el mirador de la Catedral de Mallorca. La actividad principal fue una maratón de ocho horas de bicicleta estática, dividida en sesiones de 30 minutos dirigidas por monitores. También hubo exhibiciones caninas y exposiciones estáticas y dinámicas de medios de la UME.

Otro de los elementos destacados fue la donación de sangre. Junto a la catedral se instaló un autobús de donación de sangre, que estuvo operativo de 09.30 a 19.30 horas, para facilitar que la ciudadanía también pudiera sumarse a esta acción solidaria.

UMEdula permitió acercar a la ciudadanía información sobre qué implica hacerse donante de médula ósea y facilitar que las personas interesadas pudieran iniciar el proceso. La iniciativa contó con la colaboración de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y de los centros de transfusión, tejidos y células de las comunidades autónomas implicadas.

La campaña se llevó a cabo con motivo del Día Mundial del Donante de Médula Ósea, que se conmemora el 22 de septiembre, y este año llegó a once ciudades españolas, entre las que se encontraba Palma.

En el conjunto de España, la iniciativa consiguió 1.723 nuevos donantes, prácticamente el doble que el año pasado. Esta cifra pone de manifiesto el impacto de la campaña y la buena respuesta ciudadana a la llamada para fomentar la donación de médula ósea.

77 ALUMNOS DE LA EBAP DECIDEN HACERSE DONANTES

El Govern también ha contribuido a la sensibilización sobre la donación de médula ósea. Hace unos meses, los alumnos de la 47ª promoción del Curso básico de capacitación de policías locales participaron, a través de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), en una jornada de sensibilización sobre la donación de médula ósea.

El resultado ha sido que 77 alumnos han decidido hacerse donantes, una muestra de cómo la sensibilización y la información pueden animar a más personas a dar un paso adelante y contribuir a ofrecer una oportunidad de vida a quien lo necesita.