Unanimidad en Sa Pobla para reforzar la plantilla de la Policía Local ante la falta de agentes

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PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Sa Pobla ha aprobado por unanimidad una moción del PP para exigir que se refuerce la plantilla de la Policía Local y adecuarla a las necesidades actuales del municipio ante la falta de agentes que sufre el municipio.

La iniciativa, según han indicado los 'populares' en un comunicado, exige que este refuerzo tenga en cuenta el aumento de población experimentado en los últimos años, la dispersión territorial y el incremento de la complejidad del servicio policial.

"La plantilla actual de la Policía Local es claramente insuficiente, hacen falta más agentes para poder dar respuesta a las necesidades reales que tiene Sa Pobla. Necesitamos una plantilla de policía bien dimensionada para poder garantizar la seguridad, la buena convivencia y la calidad de vida", ha dicho la regidora del PP Violeta Rodríguez.

En este sentido, la 'popular' ha criticado la "mala gestión y la falta de previsión" del equipo de gobierno municipal tras más de una década al frente del Ayuntamiento en el que ha sido "incapaz" de acometer estas mejoras.

"Actualmente el cuerpo está compuesto por 13 agentes, una cifra que está muy por debajo de las ratios recomendadas a nivel europeo y estatal, la falta de medios humanos provoca que no se puedan cubrir todos los turnos de trabajo y los agentes tengan que hacer muchísimas horas extraordinarias", ha expuesto Rodríguez.

Si el equipo de gobierno "hubiera hecho las cosas bien", ha zanjado, los 400.000 euros que gastó en horas extras y gratificaciones podrían haberse empleado para garantizar que la Policía Local estuviera "bien dimensionada".