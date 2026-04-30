La Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos contará con dos directivos profesionales

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado dotar, de forma extraordinaria, dos puestos de trabajo de directivos profesionales de la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE) y facultar al conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, para que adopte las medidas oportunas para llevarlo a cabo.

Lo ha anunciado el propio Costa, en calidad de portavoz del Ejecutivo autonómico, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este jueves.

El primer puesto de trabajo es el de director de proyecto coordinador de la UAPE, con una retribución fija anual de 64.000 euros y con una retribución variable anual máxima de 16.000 euros.

El segundo es el de director de proyectos de la UAPE, con una retribución fija anual de 61.000 euros y una retribución variable anual máxima de 12.000 euros.

La UAPE es la unidad de apoyo técnico integrada en la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas (OIE), adscrita a la Dirección General de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa para impulsar proyectos de especial interés estratégico.

Entre sus objetivos específicos se encuentran captar las inversiones que sean susceptibles de ser declaradas proyectos de especial interés estratégico (PEIE), analizar las solicitudes de declaración de PEIE en detalle, pedir la información necesaria y elevarlas a la Comisión Aceleradora de Proyectos Estratégicos de Baleares (CAPE) en un plazo máximo de 2 meses.

Además, la UAPE es el contacto de referencia en la administración pública para los promotores privados con proyectos estratégicos, facilitando los trámites durante la implantación y actuando de ventanilla única para impulsar y coordinar los proyectos declarados PEIE para agilizar su tramitación ante las diferentes administraciones públicas.

Por ello, tiene también como objetivo realizar un seguimiento de los PEIE durante la vigencia de la declaración, apoyar a los promotores beneficiarios e informar a la CAPE del estado de desarrollo de las inversiones.