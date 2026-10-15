La Unidad de Cuidados Paliativos del Área de Salud de Eivissa y Formentera atiende en 25 años a más de 6.500 pacientes

Archivo - Área de urgencias en el Hospital Can Misses de Ibiza. - ÁREA DE SALUD DE IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

EIVISSA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) del Área de Eivissa y Formentera ha asistido a más de 6.500 personas a lo largo de sus 25 años de historia.

Este jueves la consellera de Salud, Manuela García, ha mantenido un encuentro con el equipo de la unidad con motivo del 25 aniversario de este servicio extrahospitalario.

Este servicio nació en 2001, un año después de la Unidad de Hospitalización a Domicilio. Según ha explicado el Área de Salud, el 80 por ciento de los pacientes atendidos son oncológicos pero desde 2010 la unidad también atiende pacientes con otras patologías.

En 2025 se atendieron a 368 personas, con 1.024 visitas domiciliarias, 396 consultas externas y 1.571 visitas a pacientes ingresados en el Hospital Can Misses. Asimismo, amplió sus recursos con la incorporación de una tercera facultativa.

Tras esta última incorporación, el equipo está formado por tres médicas, además de una enfermera, una psicooncóloga y una técnica en cuidados de enfermería.

La ampliación del equipo en 2025 ha permitido impulsar una nueva consulta para pacientes y familiares. Ubicada en la planta baja del edificio C, esta consulta está operativa de lunes a viernes en horario de mañana.

La consulta de cuidados paliativos se puso en marcha con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes, al ayudarles tanto a ellos como a sus cuidadores a tratar los síntomas de la enfermedad y los efectos secundarios de los tratamientos que reciben.