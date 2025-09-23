La Unidad de Cuidados Paliativos de Pitiusas atendió en 2024 a 298 pacientes con 918 visitas domiciliarias

IBIZA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Cuidados Paliativos del Área de Salud de las Pitiusas atendió el año pasado a 298 pacientes con 918 visitas domiciliarias y 1.628 hospitalarias.

En la actividad hospitalaria se han registrado este año 1.971 estancias de los pacientes hospitalizados a cargo de la Unidad de Cuidados Paliativos con 12,55 días de media, según ha informado este martes el Área de Salud pitiusa en un comunicado.

También ha explicado que existe un cambio en el modelo de evolución de las enfermedades debido a nuevos tratamientos. Además, este cambio aporta una continuidad en los cuidados, evitando visitas a urgencias e ingresos hospitalarios.

Así, el Área de Salud de Ibiza y Formentera ha incrementado los recursos de la Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) con la incorporación de una tercera facultativa.

La ampliación del equipo ha permitido impulsar una nueva consulta para pacientes y familiares en cuidados paliativos. Ubicada en el edificio C, en la planta baja, esta consulta estará operativa de lunes a viernes en horario de mañana.

La consulta de cuidados paliativos nace con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes ayudándoles a tratar los síntomas de sus enfermedades y los efectos secundarios de los tratamientos que están recibiendo.