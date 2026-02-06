La Unidad Montada de la Policía de Palma recibe a más de 1.500 alumnos en visitas escolares en 2025

Archivo - Unidad Montada de la Policía Local de Palma - CORT - Archivo

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.525 alumnos de distintos centros educativos de Palma han participado durante el año 2025 en las visitas escolares a la Unidad Montada de la Policía Local.

En total, 28 centros han participado en estas jornadas dirigidas a todas las etapas educativas con el objetivo de dar a conocer el funcionamiento de este servicio policial y sus dependencias, permitiendo al alumnado conocer de primera mano la labor que desarrolla la unidad.

Las visitas se desarrollan a partir de las 10.00 horas e incluyen un recorrido por las instalaciones, donde los agentes explican a los escolares las funciones que desempeñan en su labor diaria. Asimismo, los alumnos visitan los establos para conocer el cuidado y mantenimiento de los caballos, así como la uniformidad de trabajo y de gala de los agentes.

La actividad finaliza con una demostración práctica en pista, en la que los agentes realizan diversos ejercicios de entrenamiento junto a los caballos.

Con esta iniciativa, la Policía Local de Palma reafirma su compromiso con la comunidad educativa, facilitando que los más jóvenes conozcan de primera mano las diferentes especialidades del cuerpo policial.