Unidas Podemos Menorca defiende que el PTI no permita el alquiler turístico en el interior de los pueblos

MENORCA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas Podemos en el Consell de Menorca, Cristina Gómez, ha defendido que el Plan Territorial Insular (PTI) que aprobará el pleno de este mes de diciembre prohíba el alquiler turístico en el interior de los pueblos y permita un crecimiento de vivienda pública.

"Las viviendas del interior de los pueblos deben ser para que la gente viva, no puede ser que los residentes busquen apartamentos obsoletos para disfrutar de una vida familiar alejada de los municipios", ha dicho Gómez, quien ha añadido que "en las zonas turísticas se debe permitir todo el aprovechamiento turístico, pero no en los pueblos".

Asimismo, la portavoz de la formación ha indicado que "no puede haber viviendas vacías, mientras haya personas que no tienen casa o no pueden pagar el precio del alquiler. Gómez ha apuntado que la revisión del PTI ha sido un trabajo "laborioso y minucioso por parte de todos los partidos que configuramos el equipo de gobierno, pero que no debe servir para relajarnos".

En este punto, ha matizado que la crisis sanitaria motivada por la COVID-19 ha puesto en evidencia "la urgencia de implementar modelos urbanos y territoriales sostenibles".

"Proteger los espacios naturales y rurales se ha convertido en clave para disfrutar de una isla con capacidad para contener todo tipo de amenazas, así como establecer un modelo de ciudad que proteja al residente y evite caer en la perversión del sistema", ha manifestado.

La portavoz de la formación ha enfatizado que el único crecimiento que prevé el PTI es a través de las Áreas de Transición, con el objetivo de habilitar vivienda pública y para equipamientos.

"Este nuevo PTI está en línea con los objetivos de desarrollo sostenibles de la Agenda 2030", ha dicho antes de sentenciar que "reclamamos que las ciudades sean más resilientes, inclusivas, sostenibles y seguras".