Una de las pintadas de carácter islamófobo y neonazi cerca de un centro de menores de Palma. - UP

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos (UP) ha reclamado al Ayuntamiento de Palma que borre diferentes pintadas y pegatinas con simbología y contenido islamófobo y neonazi, aparecidas en los alrededores de un centro de acogida de menores migrantes.

Las pintadas y el adhesivo de la organización neonazi Núcleo Nacional han detectado en distintos puntos del barrio de El Terreno pero concentrados en una misma zona, muy próxima en un centro que atiende a menores en situación de especial vulnerabilidad.

En un comunicado, UP ha considerado "especialmente preocupante" que este tipo de mensajes aparezcan precisamente en los alrededores de un recurso de acogida de menores migrantes, puesto que pueden generar un "clima de intimidación, inseguridad y estigmatización" tanto para los niños y adolescentes acogidos, como para los profesionales que trabajan allí.

La portavoz de UP, Lucía Muñoz, ha solicitado al Consistorio que actúe "con urgencia" para eliminar estas pintadas y retirar la pegatina pero también que los hechos sean trasladados en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que investiguen si pueden ser constitutivos de un delito de odio.

La formación ha alegado que la presencia de simbología nazi, mensajes islamófobos y propaganda de extrema derecha en diferentes puntos de una misma zona "no se tendría que tratar únicamente como una cuestión de limpieza o vandalismo". Por este motivo, ha pedido que se valore la posible motivación "discriminatoria" de los hechos y si pueden encajar en los supuestos previstos en el artículo 510 del Código penal.

Por estos motivos, UP ha presentado una proposición que se debatirá en la Junta de Distrito Ponent en la que plantean, además de las medidas ya expuestas, el refuerzo de la vigilancia en el entorno del centro para evitar que se repitan estas situaciones y la reafirmación del compromiso institucional contra el racismo, la xenofobia, la islamofobia y cualquier otra forma de discriminación.

UP ha insistido en la necesidad de proteger "especialmente" los espacios próximos en los centros de acogida de menores y de garantizar que sean entornos "seguros, libras de amenazas y de manifestaciones de odio".