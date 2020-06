Unidas Podemos Pollença pide incluir una decena de elementos del municipio en el catálogo de Patrimonio

PALMA DE MALLORCA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos Pollença ha presentado alegaciones para incluir una decena de elementos del municipio en el catálogo de Patrimonio, entre ellos las propiedades conocidas como Can Qués, Can Morató, Can Mena, Ca la Adroguer, Can Tugores y Can Franc.

También solicitan incluir en el Catálogo de Protección de edificios de interés histórico, artístico, arquitectónico y paisajístico del término municipal de Pollença cuatro nuevos elementos, situados en el puerto.

La formación pide proteger estos bienes "para que no desaparezcan", según han informado en una nota de prensa. "Si Pollença los pierde, los responsables políticos tendrán nombre y apellidos", han avisado.

El grupo recuerda que se abstuvo en la votación para modificar el catálogo en enero al entender que "la responsabilidad hacia el Patrimonio era superior" y optaron por "dar el primer paso para proteger más de 300 elementos" que no contaban con protección.

Ahora, alegan que no hay "motivos claros y debidamente justificados" para excluir los elementos señalados, y reclaman que sus respectivas fichas se incorporen de cara a la futura aprobación provisional que deberá realizar el Ayuntamiento en una próxima sesión.

Unidas Podemos Pollença también solicita mejorar la accesibilidad al catálogo (en una página web) y divulgarlo. Propone, entre otras acciones, una ruta cultural e histórica para los centros educativos.

Con esto quieren que el catálogo sea "un bien público, vivo, dinámico y que mire por el interés general, y no por el interés únicamente particular".