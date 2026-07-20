Unió de Pagesos de Mallorca apunta que en tres años no se ha sancionado a ningún hotel por no comprar producto local

Representantes de Unió de Pagesos de Mallorca frente al Consell de Mallorca con una caja frutas y verduras. - EUROPA PRESS

PALMA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos de Mallorca ha recriminado al Consell de Mallorca que en tres años no habría tramitado ninguna sanción a los hoteles de la isla por no alcanzar el cupo de compra de producto local al que les obliga la ley turística.

Así lo ha asegurado el coordinador del sindicato agrario, Joan Gaia, quien ha recalcado, en declaraciones a los medios, que la "inmensa mayoría" de establecimientos hoteleros no cumplen la normativa y ha acusado a la institución insular de "dar vueltas" para no hacer inspecciones "como toca".

Gaia ha hecho estas declaraciones antes de la reunión que iban a mantener este lunes los representantes de la Unió de Pagesos con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, para trasladarle esta queja.

De esta manera, ha incidido en que pese al comienzo de una temporada turística "como la de otros años, de mucha masificación", el consumo de producto local habría caído un 30% desde enero a esta parte del año, por lo que ha sostenido que la ley "no se aplica", algo de lo que ha responsabilizado al Consell de Mallorca por la falta de inspecciones.

Por su parte, el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha tratado de desmentir este extremo al afirmar que hacen cumplir esta ley, que establece que el entre el 3 y el 5% de los productos que ofrezcan los hoteles, sean de producto local.

Asimismo, ha apuntado que "nunca" se habrían hecho tantas inspecciones y se habrían iniciado tantos expedientes como en la presente legislatura. Sin embargo, al perguntarle cuántas sanciones se habrían impuesto no ha podido facilitar una cifra concreta.