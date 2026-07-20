El PSIB acusa al Consell de Mallorca de "connivencia" con los hoteleros por no controlar la compra de producto local

Archivo - Almendros en un campo de Mallorca - COOPERATIVES AGRO-ALIMENTÀRIES - Archivo

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha censurado la "connivencia" del Consell de Mallorca con los alojamientos turísticos, porque apuntan que "no hay ningún sistema de control" sobre el cumplimiento de la ley turística que les obliga a comprar un determinado porcentaje de producto local.

Así, los socialistas han expresado su "preocupación" ante la "constatación" de que el Consell de Mallorca habría dejado de "hacer cumplir una de las medidas más importantes de apoyo al sector primario", según ha explicado el PSIB en un comunicado.

Esta se refiere a la obligación de los establecimientos turísticos de garantizar un mínimo del 3% de producto fresco de origen balear, porcentaje que se incrementa en los hoteles de más categoría y en los agroturismos.

El PSIB ha lanzado esta crítica después del encuentro mantenido este lunes entre la Unió de Pagesos y el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, en la que los agricultores le han expresado públicamente su "enfado" por la "relajación" del Consell en el control de esta obligación legal.

Por eso, han reprobado que durante tres años "no se hayan hecho inspecciones presenciales" y que el departamento de Turismo haya sustituido la inspección por "simples requerimientos documentales enviados por carta a los establecimientos".

La portavoz PSIB en el Consell de Mallorca, Juana Maria Adrover, ha afirmado que lo que ha manifestado la Unió de Pagesos confirma "exactamente" lo que el PSIB ha advertido "desde el primer día de legislatura".

"El Consell ha renunciado a hacer cumplir una obligación legal que beneficia directamente los agricultores, ganaderos, pescadores y pequeños productores de Mallorca", ha criticado.

Adrover ha remarcado que durante tres años han pedido datos de inspecciones, infracciones y sanciones, y "la respuesta siempre ha sido la misma", que es que "no hay inspecciones presenciales, ni hay sanciones".

Asimismo, ha reprochado que mientras el Consell "presume de defender el producto local", permita que los establecimientos turísticos "incumplan una obligación legal que garantiza una demanda mínima estable para el sector primario".

"Esta dejadez del Consell es intolerable, perjudica los productores locales, genera competencia desleal entre establecimientos y desactiva una medida que fue pensada precisamente para redistribuir la riqueza del turismo hacia el campo", ha planteado.

Adrover ha afirmado el Consell de Mallorca tiene que dejar de "mirar hacia otro lado", tiene que "poner en marcha inspecciones reales" y tiene que "aplicar sanciones cuando haya incumplimientos".

"No es admisible que después de tres años no puedan acreditar ni una sola sanción impuesta. El sector primario necesita apoyo efectivo, no promesas vacías y reglamentos que se hacen con la voluntad de no hacerlos cumplir", ha sostenido.