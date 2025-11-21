Unisep mantiene una "expectante satisfacción" tras el principio de acuerdo para equiparar la insularidad con Canarias

Protesta con plátanos hinchables para la equiparación del plus de insularidad con Canarias. - UNISEP

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Unisep ha expresado este viernes su "expectante satisfacción" tras el principio de acuerdo entre Gobierno central y sindicatos para actualizar y equiparar con Canarias el complemento de indemnización por residencia que perciben los funcionarios de la administración general del Estado destinados en Baleares.

En un comunicado, Unisep se ha mostrado "prudente" tras cinco años de intensas negociaciones y a la espera de las cuantías y el inicio del pago.

"La continua fuga de profesionales públicos, el empeoramiento de los servicios esenciales y el colapso en algunas prestaciones básicas en nuestras islas, motivaron las movilizaciones de plátanos hinchables por todas las islas, ante un elevado coste de la vida en Baleares que debilitaba los servicios públicos", han recordado.

A juicio de la plataforma, las reuniones con los partidos políticos generó un mensaje que fue entendido por la clase política ante la evidencia de la situación que se denunciaba.

"Faltaba encontrar esa voluntad en el Estado hacia sus trabajadores en nuestras islas, voluntad que esperamos comprobar en la materialización del principio de acuerdo que se plantea y en unos términos que resulten efectivos para Baleares", han añadido.